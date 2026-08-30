El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un accidente de tránsito en el que un hombre falleció en vía pública durante la madrugada.

La versión preliminar que brindaron las autoridades indica que el hombre iba en su bicimoto cuando, por razones desconocidas, perdió el control del vehículo, invadió una zona verde, impactó contra una piedra y derrapó. El suceso provocó que perdiera la vida en el sitio.

Las autoridades identificaron al hombre con el apellido Hernández, de 40 años.

El accidente ocurrió pasadas las 3:00 a. m. de este domingo 30 de agosto, en el sector de La Uruca, San José.

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Por: Camila Rosales Méndez

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