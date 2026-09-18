Baja de un carro y termina muerto en medio de una balacera

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Un hombre de aproximadamente 35 años murió tras recibir múltiples disparos durante una balacera ocurrida la madrugada de este viernes en Concepción de Alajuelita, San José.

El hecho se registró cerca de las 12:48 a. m., contiguo a la plaza de deportes de Concepción Abajo.

Hombre recibió múltiples disparos

Según la información preliminar, el hombre viajaba en un vehículo junto a otros sujetos.

En determinado momento, bajó del carro y, aparentemente, quienes permanecían dentro le dispararon en varias ocasiones.

La emergencia movilizó a una unidad de soporte básico hasta el sitio. Los paramédicos atendieron al hombre, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Por ahora, las autoridades no han identificado públicamente a la víctima.

OIJ investiga el homicidio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó a cargo de las pesquisas para determinar qué ocurrió y establecer el móvil del homicidio.

Además, los agentes buscan identificar y localizar a las personas que viajaban en el vehículo.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias que provocaron la balacera y determinar quiénes participaron en el hecho.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación y se espera que surjan nuevos detalles conforme avancen las diligencias.

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