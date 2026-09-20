Hombre muere aplastado por su propio vehículo

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

Un hombre murió aplastado por su propio vehículo en el sector de Acosta. La información fue detallada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

¿Cómo murió el hombre aplastado por su propio vehículo?

El informe preliminar indica que el ahora fallecido, un masculino, de apellido Alvarado, de 27 años, se bajó del medio de transporte para ingresar a un local comercial.

Supuestamente, en ese momento el vehículo habría tenido una falla mecánica, por lo que el mismo se fue para atrás en una pendiente. El hombre, en su intención de frenarlo, terminó aplastado en una cuneta.

¿De qué manera?

Al parecer, el vehículo se volcó y le cayó encima.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

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