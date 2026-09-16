Hombre mata a dos presuntos asaltantes durante intento de bajonazo

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Un hombre que viajaba en motocicleta junto a su esposa mató a dos presuntos asaltantes que, aparentemente, intentaron despojarlos de la motocicleta en La Rita de Pococí, Limón.

El hecho ocurrió la noche del martes 15 de septiembre, en el sector de Calle Gobierno, una zona con poca iluminación y pocas viviendas.

Lo interceptaron presuntos asaltantes

Según el reporte de las autoridades, la pareja se dirigía hacia su vivienda cuando fue interceptada por otra motocicleta en la que viajaban dos sujetos.

Uno de los hombres habría sacado un cuchillo o machete para amenazar a la pareja y exigirles que entregaran la motocicleta.

Sacó un arma y los mató

Ante la amenaza, el conductor de la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó contra los dos sujetos. Los presuntos asaltantes murieron en el lugar.

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De acuerdo con las autoridades, el arma utilizada por el conductor contaba con los permisos correspondientes.

La pareja se presentó ante la Fiscalía

Tras el hecho, la pareja fue custodiada por la Fuerza Pública y presentada ante la Fiscalía.

Posteriormente, ambos fueron puestos en libertad, mientras las autoridades investigan lo ocurrido y determinan si efectivamente se trató de un caso de legítima defensa.

Uno de los fallecidos, según las autoridades, habría sido relacionado con un homicidio ocurrido la semana anterior en la misma zona.