Un hombre lloró desconsoladamente tras el rescate de su gato en un incendio ocurrido en el sector de La Carpio, en La Uruca, San José, la tarde de este jueves.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la primera parada de este sector, donde el Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió un incendio en una estructura.

Bomberos atendieron emergencia esta tarde

Durante la emergencia, uno de los bomberos logró ingresar a la vivienda afectada por las llamas y rescatar al gato que había quedado atrapado dentro de la casa.

Las imágenes captadas por Noticias Repretel muestran el momento exacto en que el rescatista sale del inmueble con el animal y lo coloca en la calle para revisarlo, confirmando que estaba con vida.

Bomberos rescatan al gato del incendio

Según se observa en los videos, el bombero actuó rápidamente para sacar al gato de la vivienda mientras otros compañeros combatían las llamas dentro de la estructura.

El animal permanecía atrapado dentro de la casa afectada por el incendio, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el rescate, los bomberos colocaron al gato en la vía pública para revisarlo y verificar su estado de salud.

Dueño del gato rompió en llanto

Al ver que el animal había sobrevivido al incendio, el dueño no pudo contener las emociones y lloró desconsoladamente frente a los presentes.

Las imágenes muestran al hombre profundamente afectado mientras observa cómo los bomberos atienden al gato que lograron rescatar del fuego.

El momento generó reacciones entre vecinos y usuarios en redes sociales, quienes destacaron la labor de los bomberos durante la emergencia.

Video