Desde el viernes anterior no se sabe nada de un hombre de apellido Estrada, de nacionalidad ninicaragüense, que habría sido en apariencia víctima de secuestro, luego de abordar un carro desde la zona de Los Santos rumbo a Sarapiquí.

Se trasladó hasta esta zona con un sujeto, que sería taxista informal.

Allanamientos

Ante esto, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron allanamientos en Horquetas de Sarapiquí, donde habrían retenido a Estrada, mientras llamaban a su familia para pedir altas sumas de dinero para liberarlo.

También puede leer: Autoridades hallan cuerpo sepultado en una fosa.

Aunque no existieron pagos ni transacciones, se maneja que el hombre ya lo liberaron, pero no se sabe dónde.

Buscan a sospechosos del secuestro

OIJ busca a dos personas que vinculan con este caso. Durante la tarde del 26 de agosto, detuvieron a uno de los sospechosos.

De momento el OIJ no publica la foto del desaparecido, pues al estarse manejando como un posible secuestro extorsivo, podría ser contraproducente.

En caso de tener información sobre el caso, puede brindarla a 800-8000-645, de forma confidencial.