Un vecino de Upala recibió una condena de 11 años y tres meses de cárcel luego de que un tribunal lo declarara culpable de mostrar sus partes íntimas a dos niños y matar la mascota de ambos menores.

La sentencia establece que el hombre cometió los hechos en perjuicio de los niños, generando un fuerte impacto en la familia afectada.

Tribunal impone 11 años y tres meses de prisión

De acuerdo con la resolución judicial, el condenado no solo incurrió en el delito de exhibicionismo frente a los menores, sino que también atacó el entorno familiar.

Las autoridades confirmaron que el hombre ocasionó daños en la vivienda de la madre de los niños y le lanzó piedras a la mujer, lo que agravó su situación legal ante el tribunal.

Ataque incluyó muerte de la mascota y daños a la vivienda

El fallo detalla que el sujeto mató la mascota de los menores, un hecho que incrementó la gravedad del caso.

Además, provocó destrozos en la propiedad de la madre y la agredió lanzándole piedras.

Estos elementos fueron valorados por el tribunal al momento de dictar la sentencia condenatoria.

Condena firme contra vecino de Upala

Finalmente, el tribunal sentenció al hombre a 11 años y tres meses de cárcel, pena que deberá cumplir por los delitos cometidos contra los menores y su familia.

El caso generó indignación en la comunidad de Upala, donde vecinos manifestaron preocupación por la seguridad de los niños en la zona.