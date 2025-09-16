Un intento de suicidio en Italia terminó en tragedia y conmoción. En Milán, un hombre de 70 años se lanzó desde un cuarto piso para acabar con su vida, pero al caer impactó de lleno contra su vecina, una mujer de 83 años que regresaba a su casa tras tirar la basura. La víctima murió de inmediato.

La tragedia en Italia, Milán

El hecho ocurrió en el barrio Baggio, la noche del domingo 14 de septiembre. La mujer, identificada como Francesca Manno, perdió la vida al instante debido a la violencia del impacto.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, sobrevivió con múltiples fracturas y fue trasladado de emergencia al hospital Niguarda. Aunque su estado es delicado, se mantiene fuera de peligro.

Investigación y acusación por homicidio involuntario

Las autoridades italianas confirmaron que no existía ninguna relación entre los involucrados. Todo apunta a que se trató de un intento de suicidio fallido que derivó en la muerte accidental de la vecina.

La fiscalía de Milán abrió un expediente contra el hombre por homicidio involuntario, un delito que en la legislación italiana puede derivar en cárcel si se comprueba negligencia.

Repercusiones del caso

El hecho ha causado gran conmoción en la comunidad de Baggio y rápidamente se volvió noticia internacional por lo insólito y trágico del desenlace: un hombre que buscaba quitarse la vida terminó siendo investigado como responsable de una muerte.