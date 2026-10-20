Sujeto termina grave en el hospital tras ser agredido a golpes

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, luego de sufrir una agresión física en la que recibió varios golpes en la cabeza.

¿Dónde ocurrió la agresión?

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense este lunes, a las 9 p. m., en El Roble de Puntarenas.

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¿Cuál es el estado de la víctima?

Los socorristas movilizaron una unidad básica para atender al paciente, quien presentaba lesiones importantes en la cabeza.

Debido a la gravedad de su condición, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Monseñor Sanabria.

¿Qué se sabe sobre los responsables?

Por el momento, no se cuenta con información adicional sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre la identidad de los responsables.

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