Hombre habría abusado de su sobrina de 8 años y grabado los hechos

Agentes del OIJ realizaron un allanamiento la mañana de este martes en Golfito, como parte de una investigación por presunto abuso sexual y producción de material de abuso sexual infantil.

Sospechoso habría abusado de su sobrina

El investigado es un hombre de 38 años, de apellidos Barboza Tenorio, quien, según las pesquisas, habría aprovechado que permanecía en la vivienda para presuntamente abusar sexualmente de su sobrina de apenas 8 años.

De acuerdo con la investigación, los padres de la menor salían temprano a trabajar, mientras el sospechoso permanecía en la casa junto con su madre y la niña.

Habría grabado y compartido los abusos

Las autoridades habrían localizado 12 videos que, aparentemente, fueron grabados por el sospechoso y en los que se evidenciarían los abusos contra la menor.

Además, la investigación señala que el hombre habría descargado y almacenado otros 110 videos de material de abuso sexual infantil.

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El caso se detectó luego de una alerta internacional, lo que permitió a las autoridades iniciar las pesquisas y ubicar al sospechoso en Golfito.

Investigación continúa

Durante el allanamiento, los agentes judiciales encontraron al hombre recibiendo atención médica debido a una condición de salud.

Ahora, el OIJ continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad del sospechoso, quien se investiga por los aparentes delitos de abuso sexual, producción y tenencia de material de abuso sexual infantil.