Hombre fue asesinado tras intentar huir por el patio de una casa

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El huir por el patio de una casa tras saltar una cerca no fue suficiente para evitar ser asesinado, ya que un hombre de 31 años identificado como Jeison Eulogio Ríos Tenorio fue ultimado a balazos en la localidad de Calle Calvito.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles en La Trinchera de Pital, San Carlos, donde la víctima caminaba por el lugar y al notar que dos sujetos se acercaban intentó escapar saltando la cerca de una vivienda.

Los sujetos persiguieron al hombre hasta el patio de la casa y le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar antes de que las autoridades pudieran auxiliarlo.