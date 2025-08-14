Un hombre fue asesinado la noche del miércoles 13 de agosto en pleno centro de San José, cuando viajaba junto a su esposa e hija en un vehículo de transporte de plataforma.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. en avenida 7, calle 1, cuando dos sujetos en motocicleta interceptaron el automóvil y abrieron fuego contra el copiloto, quien era el objetivo del ataque.

La víctima, identificada por las autoridades con el apellido Salas, de 33 años, recibió múltiples impactos de bala y fue declarado sin vida en el lugar por la Cruz Roja.

El conductor del vehículo, la esposa y la menor resultaron ilesos físicamente, pero debieron ser atendidos por los paramédicos debido a una crisis nerviosa.

De acuerdo con versiones preliminares, el caso se investiga como un posible ajuste de cuentas, ya que Salas contaba con antecedentes por venta de drogas.

Las autoridades mantienen un operativo en el centro de la capital para dar con los responsables, quienes huyeron a bordo de la motocicleta.