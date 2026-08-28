Hombre estuvo a punto de morir en una cajuela por robarse un gato

Un hombre estuvo a punto de perder la vida luego de que, presuntamente, fuera retenido y trasladado dentro de la cajuela de un vehículo por el supuesto robo de un gato en San Juan de Dios de Desamparados.

Lo metieron en la cajuela

Según la información, el hombre, de apellido Díaz, habría sido introducido contra su voluntad en la cajuela de un vehículo.

La Fuerza Pública recibió una alerta sobre lo ocurrido y realizó varios controles en carretera hasta localizar el automóvil en el sector de La Primera de Mayo, en Desamparados.

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Detuvieron a cuatro personas

Dentro del vehículo viajaban dos hombres, mientras que otras dos personas, entre ellas un menor de edad, se movilizaban en motocicletas cerca del automóvil y las vincularon con el hecho.

Los cuatro se detuvieron y se trasladaron al Ministerio Público.

El supuesto robo de un gato

De acuerdo con la versión policial, secuestraron al hombre porque presuntamente sustrajo un gato angora perteneciente a una vecina del sector, quien sería la madre de uno de los detenidos.

Las autoridades investigan el caso y, de momento, los sospechosos se presentaron ante la Fiscalía por el delito de privación de libertad.