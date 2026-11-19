Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un hombre de apellido Retana Brenes fue condenado a 173 años de cárcel, pena que se redujo a 24 años, por estafar a 28 personas, 16 de ellas adultas mayores.

El sujeto les pedía prestado el teléfono celular con el pretexto de que se había quedado sin batería y, una vez que tenía el dispositivo en las manos, realizaba transferencias mediante SINPE a cuentas propias y de terceros. Se trata de la condena más alta por este tipo de delitos dictada en la historia del país.

El Tribunal de Juicio de San José determinó que el hombre sustrajo un total de 4 millones 606 mil colones a las 28 víctimas mediante transferencias de 80 mil, 70 mil y 175 mil colones.

En varios casos, esos montos representaban el 60 % de los ingresos mensuales de las personas adultas mayores afectadas. Los mensajes de texto que autorizaban las operaciones se enviaban desde cuentas de tres bancos nacionales.

Entre las víctimas también figura una asociación sin fines de lucro que brindaba atención a 95 niños en condición de pobreza extrema. El dinero sustraído equivalía a dos días completos de alimentación para los menores.

El especialista en delitos informáticos Adalid Medrano explicó que, en aquel momento, los teléfonos tenían habilitada por defecto la opción de realizar transferencias mediante mensajes de texto, una modalidad que ya no funciona de esa manera.

Según detalló, los delincuentes aprovechaban cualquier pretexto para engañar a adultos mayores y otras personas, conseguir que les prestaran el celular y realizar transferencias sin autorización.

Además, señaló que esta modalidad tenía una particularidad: el estafador exponía el rostro al solicitar el teléfono, lo que facilitaba su identificación.