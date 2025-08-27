Un hombre fue asesinado a puñaladas en el centro de San José, durante la madrugada de este miércoles, en un hecho que evidencia la persistencia de la violencia urbana en la capital.

Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con ajustes de cuentas o riñas entre delincuentes, dada la modalidad del ataque y la ubicación del hecho.

Este incidente se suma a la lista de homicidios reportados en el país, los cuales representan una de las principales causas de muertes violentas según datos oficiales.