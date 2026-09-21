Hombre enfrenta la justicia por el atentado contra opositor del régimen Ortega-Murillo

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un hombre enfrenta la justicia por el atentado en contra del opositor al régimen Ortega-Murillo, Joao Maldonado, en un proceso judicial que avanza con un único sospechoso.

El caso se desarrolla en los tribunales, donde se analizan las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el imputado, quien es señalado como responsable de planificar y ejecutar el ataque contra el disidente nicaragüense.

El opositor Joao Maldonado, quien se encuentra exiliado en Costa Rica, fue atacado a balazos el pasado 14 de setiembre en el Distrito Hospital, en San José, donde recibió cuatro impactos que pusieron en riesgo su vida.