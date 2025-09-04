Los restos de un hombre con varios días de fallecido fueron localizados en el sector conocido como Burro Blanco, cerca de Pijije, Bagaces, fuera de un automotor que aparentemente volcó y quedó en un sitio con maleza alta.

Preliminarmente se indica que la víctima era un vecino de La Cruz que se dirigía hacia su casa cuando ocurrió el accidente en la Interamericana Norte, entre Bagaces y Liberia, lo que ha motivado una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes para determinar las causas exactas del siniestro.