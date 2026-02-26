Hombre en Crucitas fue baleado este miércoles

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La noche de este miércoles, durante una disputa entre varias personas en Crucitas, en Cutris de San Carlos, un hombre resultó herido de bala en un violento altercado que lo dejó en condición crítica, según informaron las autoridades, siendo trasladado de emergencia por la Cruz Roja hasta el Hospital San Carlos.

Este hecho se suma a la problemática de extracción ilegal de oro que afecta la zona, evidenciando un aumento de la violencia en el área, tal como lo han advertido diversas autoridades en los últimos meses.

El incidente refleja la creciente conflictividad en Crucitas, donde operan grupos dedicados a la minería ilegal que generan disputas por el control del territorio y los recursos.