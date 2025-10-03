El hombre detenido en relación con el homicidio del joven Kevin Kirby, de 27 años, fue puesto en libertad luego de que las autoridades no lograran establecer pruebas que lo vincularan directamente con el crimen.

Kirby fue reportado como desaparecido desde el pasado domingo 28 de setiembre en Sabanilla de Montes de Oca. Su cuerpo fue hallado en la madrugada del miércoles, alrededor de las 3:00 a.m., por un habitante de calle en medio de la maleza, en el sector de Hatillo 8, a la orilla del río María Aguilar.

Posibles móviles del crimen

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), existen dos líneas de investigación principales:

Un violento asalto .

. Un “bajonazo” para robar su vehículo.

Dentro del carro de la víctima se encontraron rastros de sangre, lo que hace presumir que los atacantes golpearon a Kevin dentro de su propio vehículo. El cuerpo presentaba golpes y al menos tres estocadas de arma blanca.

Lo que sigue

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables del crimen y determinar con exactitud el móvil de este violento hecho.