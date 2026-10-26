Hombre desapareció tras ser arrastrado por una ola mientras pescaba

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un hombre fue arrastrado por una ola mientras realizaba labores de pesca deportiva en La Bocana del río Parrita, en Playa Palo Seco.

La Cruz Roja y Guardacostas activaron un operativo de búsqueda que se retomó a primera hora de este lunes para localizar a la persona desaparecida.

Testigos en el lugar observaron la fuerte ola que impactó y arrastró al bañista, tras lo cual alertaron de inmediato a los guardavidas y a Guardacostas.

El subcoordinador operativo regional de la Cruz Roja Costarricense, Didier Mora, informó que la búsqueda se mantiene en conjunto con Guardacostas mediante recorrido marítimo y personal de Cruz Roja a nivel terrestre.

Al cierre de la edición no había resultados positivos. Las autoridades presumen que la persona podría haber fallecido ahogado debido a las horas transcurridas desde el accidente acuático.