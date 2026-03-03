Mujer publica mensaje angustiante para encontrar a su hermano desaparecido

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La angustia invade a una familia cartaginesa luego de que José Rafael Montoya Rodríguez, de 56 años, fuera reportado como desaparecido.

Su hermana, Marta Montoya Ramírez, publicó un mensaje en redes sociales donde solicita ayuda urgente para localizarlo, ya que no tienen noticias de él desde el sábado 28 de febrero.

Desaparecido fue visto por última vez en San Nicolás de Cartago

Según la información, observaron a José Rafael Montoya Rodríguez última vez en San Nicolás, Cartago, el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, sus allegados no han logrado comunicarse con él ni obtener información sobre su paradero, lo que aumenta la preocupación con el paso de las horas.

Hermana pide información veraz sobre su paradero

En su publicación, Marta expresó su desesperación y pidió colaboración ciudadana:

“Hola, les comento que mi hermano José está desaparecido. Al menos no tenemos noticias de él desde el sábado. De antemano agradezco información veraz, si alguien lo ha visto en algún lugar. Gracias por su ayuda. Bendiciones”.

La familia hace un llamado urgente a cualquier persona que pueda brindar información confiable sobre el paradero del hombre de 56 años.

Familia solicita ayuda urgente en Cartago

Los allegados de José Rafael Montoya Rodríguez insisten en que cualquier dato puede ser clave para dar con su ubicación.

Si usted lo ha visto o conoce información que ayude a localizarlo en Cartago o alrededores, puede comunicarse directamente con la familia o reportarlo a las autoridades correspondientes.