Una vecina de San Sebastián, San José, confrontó a un hombre que llegó en un pick-up con un remolque cargado de bolsas de basura y dejó los desechos en la vía pública.

Dejó cerca de 40 bolsas de basura

Según la vecina, el hombre habría dejado alrededor de 40 bolsas, principalmente con maleza, ramas y otros desechos, en un sector que los habitantes aseguran que ya enfrenta problemas recurrentes por acumulación de basura.

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Vecina denuncia peligro en carretera

La mujer aseguró que la basura quedó prácticamente a la orilla de la carretera y advirtió sobre el riesgo de accidentes, especialmente durante la época lluviosa.

Piden acciones de las autoridades

La vecina también cuestionó la falta de sanciones y pidió a las autoridades municipales tomar medidas contra quienes utilizan el sector como botadero clandestino. Según lo indicado durante la cobertura, una multa por este tipo de acción podría superar los ₡100 mil.

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