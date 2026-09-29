Trabajo de hombre decapitado sería clave en la investigación

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El asesinato de un hombre que decapitaron en una plantación de piña en Pital de San Carlos podría tener relación con su actividad laboral. Información conocida en las últimas horas señala que la víctima se dedicaba a prestar dinero, un dato que podría ser clave para esclarecer el crimen.

El fallecido se identificó preliminarmente como Jesús Rodríguez, de origen nicaragüense, conocido en la comunidad como Ezequiel Chaparro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá determinar si su actividad como prestamista guarda alguna relación con el homicidio, así como establecer con quiénes mantuvo contacto antes de su muerte.

Propietario de finca encontró el cuerpo

El macabro hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. en Calle El Calvito, en el sector de Las Trincheras de Pital de San Carlos.

Freddy Campos Vargas, propietario del terreno, conversó con Noticias Repretel y relató que se encontraba en la finca cuando su perro comenzó a ladrar insistentemente. Al seguirlo, descubrió el cuerpo de un hombre a la orilla de una plantación de piña, aproximadamente a 600 metros de la carretera principal.

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En un primer momento pensó que se trataba de una persona que estaba descansando, pero al acercarse observó que tenía las piernas moradas y la cabeza en una posición inusual.

Tras alertar a sus familiares, dio aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1.

¿Su trabajo estaría relacionado con el crimen?

Según información recabada por Noticias Repretel, Rodríguez era conocido en la zona por dedicarse a prestar dinero. Esta actividad podría convertirse en una línea de investigación para determinar si el asesinato estuvo relacionado con algún préstamo o con personas cercanas a la víctima.

En la escena también fue localizada una bicicleta que, aparentemente, pertenecía al fallecido, así como una bolsa, cigarrillos y unas sandalias.

El propietario de la finca indicó que un vecino escuchó a varios perros ladrar alrededor de la 1:00 a. m.; sin embargo, todavía se desconoce a qué hora ocurrió el homicidio y cómo llegó la víctima hasta ese lugar.

Los agentes judiciales realizaron la inspección de la escena y trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial.

Por ahora, las autoridades deberán esclarecer el móvil del crimen, identificar a los responsables y determinar si la actividad del fallecido como prestamista tuvo alguna relación con su asesinato.