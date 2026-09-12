Hombre de Aserrí sorprende por su fuerza y se gana el apodo de “Sansón”

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Don Fabio, conocido como el “Sansón del carbón”, trabaja desde niño en la producción de carbón en Salitrillos de Aserrí y a sus 62 años continúa una tradición familiar aprendida de su abuelo. Su labor sostuvo durante toda la vida a una familia de ocho hijos que aún vive en la zona.

El productor explicó que el oficio le enseñó que si no se agarra con ganas, nada se logra, y que su abuelo fue quien le transmitió el conocimiento.

Señaló que la tarea más dura es sacar las carboneras, porque se trata de un horno calientísimo, aunque aseguró que no le molesta porque el trabajo lo ha hecho maestro.

Indicó que de cada carbonera obtiene hasta 24 sacos cada cuatro días y que los restos de árbol de manzano y guava se transforman en carbón oscuro y pesado.

Advirtió que si dejara de sacar carbón por un mes, comenzaría a sentir que los músculos se le deterioran, por lo que calcula que enfermaría más rápido el día que ya no pueda trabajar.