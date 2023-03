¿Qué siente una persona cuando muere? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder, aunque no para Kevin Hill. Este hombre de 55 años reveló cómo se sintió cuando murió y revivió tras una hemorragia en el Derby Royal Hospital, en Reino Unido. “Era como si estuviera en el reino de los espíritus: (…) tenía mucha paz”, declaró. Incluso, destacó que “sabía que había muerto”.

Hill ha sido considerado por los doctores como el “hombre milagroso” tras volver a la vida luego de que su corazón dejara de latir. Él mismo señaló que entró en un “reino espiritual”, en el que vio cómo su estado se iba deteriorando. “Estaba separado de mi cuerpo”, puntualizó.

Tal y como informó Daily Mail, Kevin estuvo recibiendo tratamiento por calcifilaxis, una enfermedad grave y poco común en la que el calcio se acumulan en los vasos sanguíneos de la grasa y los tejidos de la piel. Eso empezó en enero del 2022 cuando fue operado del corazón tras reportar un problema con su válvula cardíaca. Lamentablemente, luego retuvo agua en las piernas, por lo que estuvo medicado un año.

Esa enfermedad podía causar coágulos de sangre y úlceras dolorosas en la piel, además de provocar una hemorragia. Y así fue. “Tuve tres días en los que mis piernas estaban sangrando, simplemente no se detenía (…). Sabía que era serio. El personal seguía entrando y saliendo para detener la hemorragia”, relató.

En ese desesperante momento, Hill dijo que observaba al personal del hospital mientras corría de un lado a otro para salvarlo. “Entonces, me fui a dormir y me desperté vivo, el sangrado se había detenido. Sabía que no era mi hora de morir”, añadió el hombre. Ahora está estable y termina su fase de recuperación con el apoyo de su esposa, Camille.

“La situación me ha hecho reenfocar mis prioridades. Cuando salí del hospital, mi ambiente familiar cambió drásticamente. Me he vuelto más resistente. Sé que puedo recuperarme. En mi pierna derecha todavía tengo algo de dolor, pero no está ni cerca del nivel que solía tener (…). Mi nivel de dolor solía ser 100 sobre 10 y ahora se ha reducido a cuatro. Todo el mundo decía que debí morir”, finalizó Hill.