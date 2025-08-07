Una joven de 15 años continúa hospitalizada tras recibir un disparo en el mentón la noche del domingo en Santa Bárbara de Heredia. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso, en el que figura como principal sospechoso un hombre de 31 años, de apellido Pérez, vecino de la misma zona.

Según el reporte inicial, el hecho ocurrió cerca de las 9:00 p. m., cuando vecinos escucharon detonaciones y hallaron a la menor herida. La bala le provocó lesiones en el mentón y afectación en el oído.

Versión de los familiares

La abuela de la joven aseguró que, en un inicio, se manejó la hipótesis de un disparo accidental por parte de la menor. No obstante, dijo que la joven, ya consciente y hablando, niega haberse disparado.

Según el relato de la familiar, la menor contó que discutió con el sospechoso, que él la empujó, golpeándola en la cabeza, y que después ocurrieron las detonaciones.

Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de la investigación en curso.

Investigación por presunta relación impropia y otros posibles delitos

De acuerdo con la información divulgada por abogados consultados, se indaga si entre la menor y el sospechoso existía una relación sentimental, lo que podría configurar relación impropia, sancionada con penas de hasta tres años de prisión si se confirma.

El OIJ también investiga la posible aportación ilegal de armas y un eventual intento de femicidio. Si se comprueba la tenencia ilegal del arma, la pena podría aumentar hasta cuatro años.

Medidas cautelares

Tras la audiencia judicial, el sospechoso quedó en libertad bajo las siguientes medidas cautelares:

Impedimento de salida del país.

Firmar una vez al mes en el despacho judicial.

No acercarse ni perturbar a la víctima ni a su familia en un radio de un kilómetro.

Seguimiento y protección

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó que coordina con las autoridades judiciales y el centro médico donde está internada la joven para definir medidas de protección adicionales.

Familiares manifestaron temor por posibles represalias, aunque las medidas cautelares están vigentes. El caso sigue en investigación.