Hombre cercano a Maduro se declara culpable por lavado de dinero

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Una de las personas más cercanas al ex dictador Nicolás Maduro se declaró culpable por lavado de dinero, según la información divulgada en el ámbito internacional.

Alex Saab es una pieza clave en la investigación, ya que podría revelar quiénes más son parte de la trama de corrupción en Venezuela.

La declaración de culpabilidad de Saab representa un avance significativo para las autoridades que buscan esclarecer los entramados financieros irregulares en el país sudamericano.