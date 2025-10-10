La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia en el sector de La Carpio, en La Uruca, San José, donde un hombre de aproximadamente 30 años cayó por un guindo de cerca de 100 metros de profundidad.

De acuerdo con la información preliminar, la alerta ingresó pasadas las 5 de la tarde, lo que provocó una rápida movilización de las unidades de emergencia hacia la zona.

La Benemérita trasladó al lugar al menos cinco unidades, entre ellas equipos de rescate, soporte básico y avanzado, además de grupos operativos y de primera intervención, con el fin de acceder al punto exacto donde se encuentra el paciente.

Por la complejidad del terreno, los socorristas trabajan con equipos especializados y cuerdas de descenso para intentar llegar hasta el fondo del guindo.

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del hombre ni las circunstancias que habrían provocado la caída.

Las autoridades piden a la población mantenerse alejada del sitio mientras continúan las labores de rescate.