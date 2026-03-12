Un hombre de 61 años resultó gravemente herido tras caer de una escalera este jueves al mediodía en San Rafael de Alajuela, según reportes de atención de emergencias.

El incidente se reportó alrededor de las 12:15 p. m., cuando cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre una caída por precipitación desde una escalera en esa localidad alajuelense.

Una unidad básica de atención prehospitalaria se desplazó al lugar para atender la emergencia.

Víctima presentaba múltiples traumas

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al paciente con politraumatismos, es decir, múltiples lesiones producto del fuerte impacto tras la caída.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde quedó bajo valoración médica especializada.

Las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente, por lo que se mantienen las investigaciones para determinar cómo se produjo la caída.

Accidentes por caídas pueden provocar lesiones graves

Las caídas desde altura, incluso desde estructuras domésticas como escaleras, pueden provocar lesiones severas, incluyendo traumatismos craneales, fracturas y daños internos.

Por esta razón, especialistas recomiendan extremar medidas de seguridad y prevenir todo tipo de incidente dentro de los hogares y lugares de trabajo.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.