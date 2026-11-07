(VIDEO) Hombre cae desde una antena a gran altura

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Un hombre cayó desde una antena hacia el techo de una estructura en Barreal de Ulloa, Heredia.

Tras rescatarlo, los equipos de emergencia iniciaron su traslado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

La Cruz Roja Costarricense respondió a la emergencia pasadas las 10:00 a. m. Según el reporte inicial, los socorristas no tenían al paciente a la vista cuando recibieron el aviso.

Cruz Roja y Bomberos rescatan al hombre

La Benemérita movilizó dos vehículos operativos, una unidad de rescate y un vehículo de soporte básico para atender el incidente.

Posteriormente, el personal de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos trabajó de manera conjunta y logró extraer al hombre de forma segura.

Tras completar la extracción, los paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al paciente para efectuar su traslado al centro médico.

Paciente requiere traslado urgente

Debido a su condición crítica, los equipos de emergencia iniciaron el traslado urgente al Hospital San Vicente de Paúl, según confirmó la Cruz Roja en su actualización.

Por ahora, la institución no ha detallado la identidad ni la edad del paciente.

Tampoco ha precisado la altura de la caída o las circunstancias que provocaron el incidente en Heredia.

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