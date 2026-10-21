Hombre lucha por su vida tras caer con el carro a un guindo

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense se encuentra realizando el rescate de un hombre que cayó a un guindo y permanece en condición crítica.

Según el reporte, este suceso se presentó en Frailes de Desamparados, San José, cuando el vehículo de la víctima se salió de la vía y cayó al guindo.

Tras la llegada de los cuerpos de emergencia, se identificó al hombre dentro del carro. En este momento, trabajan una unidad de rescate, una unidad de soporte avanzado y una unidad de soporte básico para liberarlo.

La situación se reportó a eso de las 7:53 a. m. de este miércoles 21 de octubre. Por el momento, no hay más reportes al respecto.

Por: Camila Rosales Méndez

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