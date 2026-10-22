Hombre cae 6 metros desde una draga y queda en condición crítica

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un hombre adulto fue trasladado en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily, luego de precipitarse desde una draga de aproximadamente seis metros de altura.

El incidente ocurrió este jueves a las 11:57 a. m. en Canoas, en el cantón de Corredores, Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia con una unidad básica y, tras brindarle atención al paciente, lo trasladó en condición crítica al centro médico.

De momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.