Hombre baleado queda en condición crítica

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un suceso en el que un hombre resultó gravemente herido de bala.

Autoridades aún no identifican a la víctima; no obstante, reportan que se trata de un adulto. Este presentaba heridas de bala en la cadera y los miembros inferiores.

De momento, tampoco brindan información actualizada sobre el estado de salud del hombre.

Esta situación se presentó en el sector de Sarapiquí, Las Horquetas, Heredia, a eso de las 6:36 p. m. de este martes 29 de septiembre.

Por: Camila Rosales Méndez

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