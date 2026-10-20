(FOTOS) Asesinan a hombre dentro de local comercial

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió este martes 20 de octubre un incidente por arma de fuego en el sector de 27 de Abril, en Santa Cruz de Guanacaste, donde un hombre adulto perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

Cruz Roja confirmó la muerte del hombre

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, los cuerpos de emergencia recibieron el aviso a las 12:12 p. m. y desplazaron una unidad al sitio para atender la emergencia.

Al llegar al lugar, el personal cruzrojista abordó al paciente y confirmó que no presentaba signos vitales.

El incidente ocurrió dentro de un local comercial, de acuerdo con el enfoque informativo de este reporte. Sin embargo, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Autoridades investigan el caso

Tras confirmar el fallecimiento, la Cruz Roja dejó el caso en manos de las autoridades correspondientes, que deberán realizar los procedimientos respectivos.

Hasta el momento, la información suministrada no detalla la identidad de la víctima, la edad exacta ni las circunstancias que rodearon el hecho.

Las autoridades competentes deberán determinar qué ocurrió y aportar nuevos detalles sobre este incidente registrado en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.

La información se actualizará conforme las autoridades divulguen nuevos datos oficiales sobre el caso.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.