Hombre baja de su carro y apuñala a otro tras discusión en carretera

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un hombre de 32 años, de apellido Araya, resultó herido con un arma blanca luego de una discusión en carretera ocurrida este martes 6 de octubre en Mercedes Norte de Heredia.

Discusión terminó en una agresión

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial, Araya viajaba en una motocicleta cuando, aparentemente, tuvo un altercado con el conductor de un vehículo.

En determinado momento, el sospechoso habría bajado de su carro y sacado un arma blanca.

Luego, habría atacado al motociclista y le provocó una herida en la espalda.

El reporte de la emergencia ingresó a las 5:24 p. m. de este martes.

Trasladan al herido al hospital

Los cuerpos de emergencia atendieron al hombre de 32 años en el lugar. Posteriormente, personal de la Cruz Roja lo trasladó al Hospital de Heredia para recibir atención médica.

De momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este caso.

El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias que provocaron la discusión entre ambos conductores y establecer la identidad del sospechoso e incluso con cámaras de seguridad de la zona.

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