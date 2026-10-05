Hombre sale de un local comercial y encuentra la muerte en la calle

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un hombre de 31 años murió atropellado la noche del domingo en Boca Limón, Potrero Grande, en Buenos Aires de Puntarenas.

El hecho ocurrió cuando la víctima caminaba por la vía pública después de salir de un local comercial de la zona ante varias personas.

Hombre murió tras ser atropellado

De acuerdo con la información preliminar, el hombre transitaba por la calle cuando, por razones que todavía se investigan, fue atropellado por un vehículo.

El impacto le provocó lesiones de gravedad. Los cuerpos de emergencia atendieron el accidente; sin embargo, el hombre falleció producto de las heridas sufridas.

El hecho generó movimiento de los equipos de emergencia durante la noche del domingo en esta comunidad de Puntarenas.

Caso permanece bajo investigación

Tras el accidente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropello y establecer las responsabilidades del caso.

Además, el conductor involucrado fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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