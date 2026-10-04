Atropellan hombre y queda en condición crítica

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense reportó un accidente de tránsito en el que un hombre resultó gravemente herido durante la madrugada.

Según la información preliminar, un vehículo liviano atropelló a la víctima, identificada como un hombre de 43 años.

Tras la atención de una unidad básica, cuerpos de emergencia lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios en condición crítica. De momento, no hay actualización sobre su estado.

El suceso ocurrió a eso de la 1:10 a. m. de este domingo 4 de octubre, en San Sebastián, San José.

Por: Camila Rosales Méndez

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