Hombre corre por su vida y lo asesinan adentro de su casa

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un hombre de 34 años, de apellido Céspedes, fue asesinado a balazos dentro de su propia vivienda, luego de intentar escapar de un sujeto armado que lo interceptó en el sector de Desamparados, San José.

Los hechos ocurrieron pasadas las 9 p. m. de este lunes, cuando, según la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima llegó en motocicleta y la guardó en una vivienda cercana.

Posteriormente, se desplazó hacia su casa de habitación, ubicada a poca distancia.

¿Qué ocurrió?

Cuando Céspedes ingresaba a su propiedad, lo interceptó un sujeto que le disparó en varias ocasiones.

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Herido, el hombre corrió hacia el interior de la vivienda para intentar resguardarse; sin embargo, el sospechoso presuntamente lo siguió y continuó disparándole dentro de la casa.

El hombre recibió múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y falleció en el sitio. Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga.

OIJ investiga el homicidio

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José se presentaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Los investigadores efectuaron la revisión preliminar del cuerpo y el levantamiento para trasladarlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

Además, en el lugar recolectaron indicios balísticos que se remitieron a los laboratorios forenses para su análisis.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio, determinar el móvil y dar con el sospechoso de cometer el crimen.