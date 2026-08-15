Hombre es brutalmente asesinado a balazos dentro de un carro

Una balacera registrada durante la tarde de este sábado en Cartago dejó como saldo un hombre fallecido y otra persona gravemente herida.

¿Qué ocurrió?

La Cruz Roja Costarricense movilizó unidades de emergencia hacia el sector del Polideportivo de Cartago, tras recibir el reporte de personas heridas por arma de fuego.

Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a dos personas. Una de ellas fue encontrada sin signos de vida, mientras que la otra presentaba una condición crítica y requirió traslado a un centro médico.

Para la atención del incidente, la Cruz Roja desplazó una unidad de soporte básico y una unidad de soporte avanzado.

Las circunstancias que provocaron la balacera y la identidad de las víctimas aún no han sido precisadas por las autoridades.