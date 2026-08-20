Hombre es asesinado a balazos en el baño de su casa

Un hombre de 50 años fue asesinado a balazos dentro del baño de su vivienda, luego de que varios sujetos lo persiguieran hasta ese lugar en Limón 2000.

Ataque ocurrió en su casa

El homicidio ocurrió la noche de este miércoles, cuando la víctima, de apellido Martínez y de nacionalidad nicaragüense, se encontraba en la vía pública frente a su casa.

De acuerdo con la información preliminar, una motocicleta con dos ocupantes se acercó hasta el lugar. Los sujetos se detuvieron y comenzaron a disparar contra el hombre.

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Gatilleros lo siguieron hasta el baño

La víctima corrió hacia su vivienda en busca de refugio y se encerró en el baño, pero los gatilleros lo siguieron hasta el interior de la casa y continuaron disparándole.

El hombre recibió múltiples impactos de bala y murió en el sitio.

Otro hombre resultó herido

En el mismo hecho, otro hombre de apellido Martínez, de 21 años, resultó herido por proyectil de arma de fuego.

El joven fue trasladado al Hospital Tony Facio, en Limón, en condición delicada.

Las autoridades investigan el móvil del ataque y buscan determinar quiénes fueron los responsables del homicidio.