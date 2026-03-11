Asesinan brutalmente a hombre a plena luz del día

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en Guápiles, específicamente en el sector de Calle Vargas, según reportes preliminares de las autoridades.

La alerta ingresó a los servicios de emergencia a las 2:37 p.m., luego de que se reportara a un masculino herido por arma de fuego en plena vía pública.

Autoridades encontraron al hombre sin signos vitales

Cuando las autoridades llegaron al lugar, confirmaron que se trataba de un paciente adulto que ya no presentaba signos vitales.

En la escena se mantuvo presencia de oficiales de la Fuerza Pública, quienes aseguraron el área tras recibir el reporte del ataque armado.

De momento, no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos relacionados con el hecho.

Ataque ocurrió a plena luz del día

El homicidio ocurrió a plena luz del día, lo que generó preocupación entre los vecinos del sector de Calle Vargas, quienes alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar los disparos.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alarmas entre los residentes de la zona, debido a que el ataque ocurrió en un espacio público y en horas de alta circulación.

Esta noticia se mantiene en desarrollo.