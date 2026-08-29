Hombre asesinado dentro de casa era miembro de partido político

Alberto Zamora Solano, quien tuvo participación activa en la política nacional, fue una de las víctimas del doble homicidio ocurrido en Turrialba.

Había participado en elecciones

Zamora fue militante del desaparecido Partido Acción Ciudadana (PAC) y, posteriormente, formó parte del Partido Unidos Podemos.

En las últimas elecciones nacionales, incluso figuró como candidato a diputado por la provincia de Cartago, evidenciando su participación en la actividad política.

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Murió tras ataque a balazos

El hombre fue asesinado junto a otra persona en las cercanías del cementerio de Turrialba. Ambos fueron encontrados sin vida en el lugar tras recibir impactos de arma de fuego.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene las pesquisas para determinar el móvil del crimen y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el doble homicidio.