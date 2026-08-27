Sale a la luz identidad de hombre asesinado a balazos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que murió asesinado a balazos la tarde de este jueves en el sector de Cieneguita, Limón.

La víctima es un hombre de apellido Donzo, de 28 años, según confirmaron agentes judiciales.

Hombre fue atacado por sujetos en motocicleta

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:30 p. m., cuando el ahora fallecido habría sido abordado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

Según la información preliminar, los sospechosos le dispararon en varias ocasiones por razones que todavía investiga el OIJ. Tras el ataque, ambos sujetos huyeron del lugar.

OIJ investiga el homicidio en Limón

Agentes judiciales se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cuerpo.

Posteriormente, trasladaron los restos a la Morgue Judicial, donde realizarán la autopsia para determinar las causas exactas de muerte.

El caso continúa bajo investigación. Las autoridades trabajan para determinar el móvil del homicidio en Limón y dar con los responsables del ataque ocurrido en Cieneguita a plena luz del día.

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