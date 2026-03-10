Asesinan brutalmente hombre frente a una iglesia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hombre identificado con el apellido Gómez Flores, de 34 años, murió la noche de este lunes tras recibir múltiples disparos mientras permanecía dentro de un vehículo en el cantón de La Unión, en Cartago.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:55 p.m., según confirmaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se encontraba estacionada dentro de su automóvil en las inmediaciones de una iglesia católica, cuando fue atacada a balazos.

Sicarios habrían llegado en motocicleta

Los agentes judiciales manejan la hipótesis de que los sospechosos llegaron al lugar en una motocicleta.

En determinado momento, los sujetos se acercaron al vehículo y dispararon en múltiples ocasiones contra el conductor, provocándole la muerte en el sitio.

Las autoridades indicaron que Gómez Flores recibió impactos de bala en: cabeza, rostro, cuello, hombro, axila, pecho y abdomen.

Tras la alerta, agentes judiciales se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencia.

OIJ investiga el móvil del homicidio

Los investigadores del OIJ de La Unión mantienen el caso en investigación para determinar el motivo del ataque y dar con los responsables del homicidio.

Por ahora, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con este hecho violento.

