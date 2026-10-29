Asesinan a hombre y dejan su cuerpo tirado en una calle

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El cuerpo de un hombre asesinado a balazos apareció en una calle de lastre que conduce al basurero municipal.
Las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas.
La víctima era vecina de Cieneguita; sin embargo, las autoridades ubicaron el cuerpo en Santa Rosa, a unos cinco kilómetros del sitio donde habría ocurrido el crimen.
El cadáver quedó abandonado en medio de la vía, en una zona que conduce al basurero municipal.
El hallazgo movilizó a las autoridades, que ahora buscan esclarecer las circunstancias del homicidio.
Por el momento, la principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas.
No obstante, las autoridades deberán determinar qué ocurrió y quiénes estarían detrás del asesinato.
Este nuevo caso se suma a la cifra de violencia que enfrenta la provincia, donde se contabilizan 180 homicidios en lo que va del año.
Las autoridades mantienen la investigación para establecer las circunstancias del crimen y determinar si existe relación con otros hechos violentos registrados en la zona.
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