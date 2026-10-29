Asesinan a hombre y dejan su cuerpo tirado en una calle

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El cuerpo de un hombre asesinado a balazos apareció en una calle de lastre que conduce al basurero municipal.

Las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas.

Encuentran cuerpo en calle de lastre

La víctima era vecina de Cieneguita; sin embargo, las autoridades ubicaron el cuerpo en Santa Rosa, a unos cinco kilómetros del sitio donde habría ocurrido el crimen.

El cadáver quedó abandonado en medio de la vía, en una zona que conduce al basurero municipal.

El hallazgo movilizó a las autoridades, que ahora buscan esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por el momento, la principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas.

No obstante, las autoridades deberán determinar qué ocurrió y quiénes estarían detrás del asesinato.

Provincia suma 180 homicidios este año

Este nuevo caso se suma a la cifra de violencia que enfrenta la provincia, donde se contabilizan 180 homicidios en lo que va del año.

Las autoridades mantienen la investigación para establecer las circunstancias del crimen y determinar si existe relación con otros hechos violentos registrados en la zona.

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