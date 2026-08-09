Múltiples balazos en la cabeza dejaron a un hombre muerto en Limón

Un hombre adulto murió la noche de este domingo luego de ser atacado con un arma de fuego en Germania de Siquirres, Limón.

Víctima recibió varios impactos

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 7:51 p. m. El hombre presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza, abdomen y extremidades inferiores.

Los paramédicos llegaron al sitio y atendieron al herido; sin embargo, tras la valoración fue declarado sin signos vitales.

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Las circunstancias en las que ocurrió el ataque y la identidad de la víctima aún no han trascendido.