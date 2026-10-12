Sujetos se bajan de un carro y matan a hombre en vía pública

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Asesinaron a balazos a un hombre de 41 años, de apellido Jirón, la tarde de este domingo en el sector de Villa del Mar, en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió el reporte de los hechos a eso de las 5:50 p. m.

Asesinado a balazos

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en vía pública cuando, aparentemente, varios sujetos que viajaban en un vehículo la abordaron.

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Al parecer, varios de ellos descendieron del automotor y dispararon en múltiples ocasiones contra el hombre, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en las extremidades inferiores y el torso.

OIJ recolectó 25 indicios balísticos

Los agentes judiciales localizaron aproximadamente 25 indicios balísticos en la escena, los cuales serán remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis.

El cuerpo se trasladó a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los presuntos responsables.

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