Identifican hombre asesinado a balazos por la espalda

Un hombre de 41 años, de apellido Ablay, fue identificado como la víctima de un homicidio ocurrido durante la madrugada de este martes en Cañas, Guanacaste.
Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Al llegar al sitio, los equipos de emergencia encontraron al hombre sin vida y con múltiples impactos de bala, incluido uno en la espalda.
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El hecho fue reportado a la 1:16 a. m. y ahora las autoridades investigan las circunstancias del crimen y buscan determinar quiénes serían los responsables.
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