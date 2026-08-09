Discusión entre conductores terminó con un hombre asesinado a balazos

Un hombre murió asesinado a balazos luego de una discusión entre dos conductores ocurrida ayer en Acosta. La víctima, quien en apariencia era un taxista informal, fue trasladada en condición crítica a un centro médico, donde posteriormente fue declarada sin vida.
Le puede interesar: Múltiples balazos en la cabeza dejaron a un hombre muerto en Limón
El altercado se habría producido entre el conductor de una motocicleta y el de un vehículo. Por razones que aún se investigan, la discusión escaló hasta convertirse en una agresión que terminó con el hombre gravemente herido.
Las autoridades judiciales realizaron las diligencias correspondientes y ahora investigan las circunstancias que provocaron el ataque y la muerte del conductor.