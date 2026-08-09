Discusión entre conductores terminó con un hombre asesinado a balazos

Un hombre murió asesinado a balazos luego de una discusión entre dos conductores ocurrida ayer en Acosta. La víctima, quien en apariencia era un taxista informal, fue trasladada en condición crítica a un centro médico, donde posteriormente fue declarada sin vida.

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Discusión terminó en tragedia

El altercado se habría producido entre el conductor de una motocicleta y el de un vehículo. Por razones que aún se investigan, la discusión escaló hasta convertirse en una agresión que terminó con el hombre gravemente herido.

Investigan el caso

Las autoridades judiciales realizaron las diligencias correspondientes y ahora investigan las circunstancias que provocaron el ataque y la muerte del conductor.