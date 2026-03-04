Un hombre de 32 años murió tras recibir varios disparos la tarde del 3 de marzo en Naranjito de Quepos. El ataque ocurrió a unos 100 metros de su vivienda.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima con el apellido Arguello. Los agentes confirmaron que el hombre presentaba múltiples impactos de bala.

Sospechoso llegó a la vivienda y disparó

Según la información preliminar, Arguello permanecía dentro de su casa cuando un sujeto llegó al lugar y comenzó a disparar en varias ocasiones. La víctima reaccionó de inmediato y salió corriendo para intentar salvar su vida.

El atacante lo persiguió por varios metros. Finalmente lo alcanzó a unos 100 metros de la vivienda. Allí cayó herido de gravedad en vía pública.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Sin embargo, cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Investigación continúa sin detenidos

El OIJ mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen. De momento, las autoridades no reportan personas detenidas ni han revelado mayores detalles sobre el sospechoso.

Este nuevo homicidio vuelve a generar preocupación entre vecinos de Naranjito, quienes piden mayor presencia policial en la zona.